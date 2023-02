L’insertion des jeunes au coeur de Saint-Paul avec la MIO

Les nouvelles générations sont confrontées à des défis tels que le chômage, l’insécurité, la précarité et la marginalisation. Pour la commune Saint-Pauloise, il est primordial d’explorer différentes initiatives visant à améliorer l’insertion des jeunes au monde professionnel.



Ce sont plus de 7 828 jeunes qui sont inscrits auprès de l’association, dont 1 089 nouveaux inscrits en 2022 dans la commune Saint-Pauloise. Concernant les accès à l’emploi, 6 930 jeunes ont pu bénéficier d’une insertion professionnelle (dont 2 782 en alternance) dans le bassin Ouest de l’île, et plus de 1 800 l’accès à la formation.



Ville dynamique, Saint-Paul accorde une grande importance aux jeunes Réunionnais. C’est avec une ambition d’insertion, que le Maire de Saint-Paul a souhaité rencontrer les agents de la Mission Intercommunale Ouest (MIO), en partageant un moment de convivialité et d’échanges sur les orientations portées par l’association.



Afin de comprendre et d’échanger sur les problèmes rencontrés par la jeunesse Saint-Pauloise, le premier magistrat a souhaité partager un moment de rencontre avec les jeunes en atelier CEJ et en attitudes professionnelles.



Les problématiques principales évoquées par le Directeur de la MIO Monsieur Lilian AH-VON concernant l’insertion des jeunes sont principalement le manque de logements et la difficulté considérable de la mobilité et des moyens de transport des jeunes.



En plus du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CCEJ) qui permet aux jeunes de participer à la vie publique de la ville, Le Maire a indiqué que des projets de FJT (foyers jeunes travailleurs) étaient en étude pour une possible implantation au cœur de la ville de Saint-Gilles-Les-Bains, afin de permettre aux jeunes actifs qui travaillent dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie près de la zone balnéaire d’être logés.



Des projets de mises à disposition de trottinettes et de scooters électriques sont également en cours d’instruction afin de faciliter les déplacements des jeunes Saint-Paulois.



Ces dispositifs, mis en place sont destinés à favoriser l’insertion des jeunes.