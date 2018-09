L’inscription à l’école municipale de natation de Saint-Paul approche

Votre marmaille âgé de 6 à 11 ans veut nager ? Cela tombe bien car les inscriptions à l’école municipale de natation de Saint-Paul se dérouleront le mercredi 12 septembre prochain. Attention les places sont limitées. (Photo d’illustration)



Précision importante : les enfants doivent venir lors de l’inscription avec un maillot de bain et un bonnet. Les Maîtres nageurs sauveteurs leur feront passer des tests dans l’eau afin de définir leur niveau. Les démarches se tiendront de 14 heures à 15h30 aux piscines de Plateau Caillou, du front de mer et de Bois de Nèfles.



Il faut emmener le certificat médical et la photo de l’enfant, un justificatif de domicile et la pièce d’identité d’un des deux parents. Les séances de sport auront ensuite lieu tous les mercredis, de 9 à 11 heures. Cette activité coûte 54 euros à l’année.