L'inquiétante dérive pornographique du "974" : Un tabou à faire tomber, un problème à résoudre

Nous sommes aujourd'hui le 15 juillet 2022. À cette date, sur un réseau social banal accessible par tout type de smartphone, un groupe d'hommes estampillé « 974 » comprend 697 membres, et diffuse librement plus de 14.000 photos et vidéos pornographiques, exclusivement de jeunes femmes réunionnaises. Des images prises à leur insu, volées, puis diffusées sur un canal public. Ce groupe a été créé en octobre 2020, ce qui fait une moyenne de plus de 660 nouvelles images par mois depuis sa création... Qu'en sera-t-il dans deux ans si rien n'est fait ? Mais qu'en est-il aussi de cet autre méga groupe « 974 », privé celui-ci, de 1.761 abonnés, dont il n'est pas possible de connaître le nombre d'images dont les membres disposent ? Pour répondre à ces questions (s'il est possible de le faire ?), et comprendre l'ampleur de ce grave phénomène, dans une société rongée par les violences de toutes sortes faites aux femmes, il est nécessaire de faire un détour par l'histoire des pratiques pornographiques dans l'île.





Comme tout territoire, La Réunion a son histoire de la pornographie. À l'époque contemporaine, au siècle dernier, il existait des cinémas spécifiques où des hommes majoritairement, parfois des couples, se rendaient pour se divertir. Un espace clos, collectif, ou une « communauté » se retrouvait pour voir un film... Les gramouns en parlent encore parfois avec une certaine malice. C'était un sujet de rigolade.

Puis sont arrivées les revues, aux rayons des boutiques, que certains allaient acheter discrètement, histoire de ne pas avouer une pratique honteuse : la consommation de contenus pornographiques. Parce que la pornographie a toujours été une histoire de honte : pratique intime, discrète, elle n'est pas... ou plus exactement « elle n'était pas » un sujet de conversation, réservée exclusivement aux salles sombres ou aux étagères les plus hautes des rayonnages de certains magasins.



L'arrivée de l'internet a bousculé les pratiques et les codes : au début des années 2000, fleurissent en ligne des sites qui sont devenus des monstres de la pornographie : en 2006, YouPorn qui comptabilise en 2022 plus de 16 millions de visiteurs par mois... Puis en 2007, d'autres ogres du X : Redtube, XHamster, XVideos, qui à eux trois cumulent plus de 35 millions de visiteurs par mois, à travers le monde. Les chiffres donnent le vertige... Car ces sites web sont des sites de partage et de visionnage de vidéos à contenus pornographiques, c'est-à-dire des espaces où des êtres humains (majoritairement des hommes) s'échangent des images dégradées d'autres êtres humains (majoritairement des femmes). En effet, s'ils ne sont pas des comédiens, les hommes sont généralement anonymisés : on y voit qu'une partie de leur anatomie, par opposition aux femmes qui, elles, sont généralement entièrement dévoilées, visage compris. Parce qu'il y a principalement deux natures de vidéos : 1) celles qui sont des extraits de films tournés par des professionnels et/ou des séquences réalisées par des équipes dédiées, et 2) celles qui sont partagées par des amateurs, qui ont tourné eux-mêmes les images avec un téléphone portable par exemple, ou qui les ont prises à quelqu'un (en piratant un compte ou une messagerie privée).



La pratique, autant que les chiffres, donne le vertige...



La Réunion n'a pas échappé à ce phénomène mondial. Et c'est ainsi que sur deux sites leaders (XVideos et XHamster), il existe plus d'une centaine de vidéos référencées sous l'entrée « 974 ». Faut-il lire là un désir de faire communauté ? Les êtres qui postent ces vidéos d'autres êtres qui ont été une de leur relation tentent-t-ils de se retrouver sous une même bannière ? Vraisemblablement oui, mais pas pour des raisons philosophiques, plutôt pour d'atroces raisons pratiques... Ici, le sordide vire à l'horreur. Car la raison pratique est simple : il s'agit de pouvoir se retrouver, et surtout de pouvoir retrouver celles qui sont montrées dans les images (dans le cadre d’un phénomène de revenge porn, par exemple, qui consiste à se venger d’une compagne en diffusant publiquement des images d’elle). Plus d'une centaine de vidéos de femmes réunionnaises qui, vraisemblablement sans consentement (si l'acte sexuel était sans doute consenti, la diffusion de l'acte en ligne ne semble très souvent pas l'être), se retrouvent affichées sous des vignettes qui désignent soit leur type (« cafrine », « malbaraise », « chinoise », « zoreil », etc.), soit la pratique qu'elles sont en train de subir à l’écran (« levrette », « fellation », etc.), soit la haine portée par celui qui a posté la vidéo (« salope », « cochonne », « pute », etc.). Ces trois principales catégories terminologiques fonctionnant de manière systématique en combinaison, avec également de manière systématique le marqueur identitaire : « 974 ».



C'est ainsi que, sur ces sites, pour trouver des femmes réunionnaises (les hommes ne se trouvent pas, puisqu'ils ne sont jamais reconnaissables), il suffit simplement de taper dans le moteur de recherche un des mots clés, ou tout simplement, le fameux « 974 ». Dès lors, toutes les vidéos affiliées s'affichent.



Mais les choses ont beaucoup changé depuis une période récente...



S'il existe depuis leur création, sur chacun de ces sites, une centaine de vidéos pornographiques mettant en scène des femmes au visage découvert et des hommes non reconnaissables (puisque c'est une constante : c'est l'homme qui tient le téléphone qui sert de caméra), il n'existe quasiment pas de contenus récents, l’activité semblant s’arrêter vers 2019. En effet, depuis 2020 voire même 2019, les post de vidéos estampillées « 974 » ont nettement diminué. Faut-il y voir un signe rassurant ? Que ces hommes réunionnais qui cataloguaient par leur phénotype ou leur pratique sexuelle des femmes avec qui ils avaient des relations auraient retrouvés la raison ? Que le respect se serait installé ? Malheureusement non...



Le phénomène est simple : avec l’apparition des réseaux sociaux accessibles directement depuis un smartphone, les processus pour consulter et diffuser des contenus se sont considérablement simplifiés. Aujourd'hui, n'importe quelle personne née avec un téléphone dans la main peut, en deux touches, prendre une photo ou une vidéo et la poster en ligne : sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat... Du coup, les pratiques ont elles aussi changées : des comptes se sont créés sur Tik Tok, Only Fan ou MYM, des espaces individuels de partages de contenus libres... Ou plus ou moins libres, parce que tous n'autorisent pas le même « niveau » de pornographie (si Facebook a tenté de freiner la pratique de diffusion de contenu de ce type sur ses pages, des réseaux comme Only Fan ou MYM offrent la possibilité de monnayer son image, même la plus intime, à des abonnés choisis).



Nous arrivons donc au nœud du problème, un inquiétant phénomène de société…



L'ouverture de la boîte de Pandore a été permise par le déploiement de nouvelles technologies dans l’île, et notamment l'ergonomie des smartphones ainsi que l'augmentation des débits (passage à la 3G, 4G, etc.). Si XVideos et XHamster n'ont pas été alimentés ces deux dernières années en contenus pornographiques amateurs, c'est tout simplement parce qu'ils ont été désertés. N'étant plus assez « pratiques », ceux qui partagent des vidéos leur ont préféré d'autres canaux, et notamment ceux de l'application Telegram. Telegram, une application qui se télécharge en 30s sur un téléphone. Après 3mn de création d'un profil, il n'y a plus qu'à taper le fameux « 974 » dans le moteur de recherche pour tomber sur... la plus importante base pornographique de femmes réunionnaises !

Le principe est on ne peut plus simple : des hommes se constituent en « groupes » sur un espace de discussion partagé. Celui-ci peut être ouvert à tous (« public »), comme pas (« privé »). À ma connaissance, 9 groupes diffusant du contenu pornographique revendiqué comme exclusivement « 974 » existent : 9 groupes, dont le plus petit contient 191 abonnés, c'est un groupe « privé », c’est-à-dire qu’il faut y être accepté pour y entrer. D'autres groupes sont ouverts : ces groupes vont de 242 abonnés à, pour le plus gros, 1.761 membres ! Ce qui au total, pour les 9 groupes, représente un peu plus de 5.800 membres, qui sont autant d’hommes exclusivement de La Réunion ! En comparaison, les vidéos postées sur les sites « à l'ancienne » l'étaient par un peu moins de 80 personnes, c'est-à-dire 80 profils différents. Ici, ce ne sont pas moins de 5.800 personnes qui s'échangent des contenus pornographiques tous les jours (selon la taille des groupes, il peut y avoir entre 5 et 20 images supplémentaires par jour).



Mais que trouve-t-on dans ces « contenus pornographiques » ? Il s'agit, ni plus ni moins, de photos ou de vidéos prises sur le vif lors d'un rapport sexuel : pas de comédien donc, ni de professionnel du métier, non. Uniquement des hommes qui ont eu une relation avec une femme, qui ont « volés » des images durant cette relation (téléphone dans le dos, téléphone caché ou tout simplement imposé à la partenaire) et qui diffusent les images de cette relation. Là où le système devient encore un peu plus pervers, c'est que pour pouvoir rester dans ces groupes, et donc pour pouvoir consulter des contenus d'images, vidéos et sons, les hommes qui y sont doivent fournir eux-mêmes du contenu, sous peine de se voir exclure du groupe. S'en suit alors une chasse aux images : qui va diffuser des images de son ex (en le disant), qui va diffuser des images volées à une amie sur son compte d'un autre réseau social (en le piratant, et en le disant), qui va tourner des images littéralement dans le dos de sa compagne, afin de pouvoir fournir du contenu. En somme, si les actes sexuels présentés sont semble-t-il consentis, comme pour les sites web, la diffusion de ces images ne l'est clairement pas. Car les échanges de messages écrits qui accompagnent souvent les images le disent bien : les hommes qui y sont parlent librement de leur piratages, vols, etc.



L'horreur a atteint son comble ? Pas tout à fait, on en est encore loin !



Pour stimuler les membres des groupes, pour les inciter à fournir des images et des vidéos, il y a le couperet de l'exclusion du groupe : pas d’image à donner, pas d’accès au groupe ! Mais il y aussi des concours, du type, dixit : « Jeu n°1 : Jeu des confess, vous venez vous confessez, la meilleure confess après vote sera gagnante. Jeu n°2 : Vous envoyez en MP des nudes de votre ex, puis concours afin de savoir laquelle est la mieux. Jeu n°3 : Concours du nombre de vidéo dans un domaine précis ! » (nudes, fellations, sexes de femme, etc.).



Pour rappel, les chiffres et les exemples qui sont donnés ici sont datés : les décomptes ont été arrêtés au 15 juillet 2022. Et la notion de date est importante, puisque sur certains groupes il y a quasiment plus de 50 membres supplémentaires par jour ! Les progressions sont donc bien phénoménales ! Mais pas autant que ce qui fait atteindre le comble de l'horreur (nous y sommes donc), à savoir : le nombre de « médias » qui sont partagés dans ces différents canaux. Ils vont de 67 (images et vidéos confondues) pour un canal crée au début de ce mois, en juillet 2022 à... 14.715 pour un canal crée en octobre 2020 ! Plus de 14.700 photographies et vidéos (avec son) de femmes réunionnaises, majoritairement jeunes (entre 18 et 35 ans ?) diffusées librement dans ce canal public de Telegram... Au total, 4 groupes publics différents (le nombre de médias n'est pas disponible sur les groupes privés, impossible donc de le connaître, à moins d'y entrer) représentent plus de 18.000 photographies et vidéos avec son... Soit autant de femmes réunionnaises qui, parce qu'elles ont eu un rapport avec un compagnon malveillant, se retrouvent livrées nues sur un réseau social avec parfois son visage, son nom, son prénom et même encore son lieu de travail...



Plus de 18.000 photos et vidéos de femmes réunionnaises sur un seul réseau social...



Alors, je me demande : moi qui suis un néophyte dans le monde du numérique, et qui ai pu, en quelques clics seulement, accéder à cette énorme base de données pornographiques « 974 », ne suis-je pas en train de ne voir qu'une partie du sommet d'un iceberg ? Et si tel est le cas... que faire ? Que faire face à ce véritable phénomène de société où des hommes vont trahir la confiance d'une relation pour la diffuser de la manière la plus crue en ligne, dans le seul but de pouvoir avoir accès à d'autres images encore... Parce que 18.000 personnes, pour vous faire une idée de ce que cela représente, c'est la jauge pleine d'un festival comme le Sakifo ! Visualisez-vous la foule amassée devant une scène ? Elles sont autant de femmes à avoir leur intimité dévoilée, sans leur consentement, en ligne, et de manière publique.



Et j'entends les plus sceptiques leur reprocher, à elles, femmes, de se retrouver là... Mais non ! Absolument pas : comme toutes les femmes elles ont une relation dans un rapport de confiance à un compagnon. Mais dans ce monde, celui de l'île de La Réunion en 2022, des hommes, sans prévenir, violent l'intimité en introduisant en cachette un téléphone lors de leur rapport. En effet, majoritaires sont les images où les femmes sont de dos, de profil, ou alors reprochent la présence du téléphone dans le rapport... Ces images sont bien volées. Ces images sont volées dans le cadre d'une relation consentie. Mais il y a bien là pourtant la violation de quelque chose : celle du droit à l'intimité, à la préservation de son image qui n'a pas à circuler ainsi sur les ondes.



Pour conclure, je poserai cette question ouverte : ce phénomène est-il connu des instances juridiques ? Publiques ? Éducatives ? Préventives ? Si oui, pourquoi reste-t-il silencieux ? Parce que 18.000 femmes ne peuvent pas se retrouver en ligne avec leur visage, nom et prénom affichés sans que cela puisse rester impuni, n’est-ce pas ? Et que penser des 5.800 membres anonymes de cette étrange confrérie qui vend l'image de ses mères, de ses sœurs, de ses compagnes et ex compagnes ? Je marque bien ici le possessif : ses mères, ses sœurs, ses compagnes... parce que les canaux sont outrageusement estampillés du drapeau de La Réunion, les conversations ont majoritairement lieu en créole réunionnais... Mais quel respect ? Quelle considération ?



Comme il a fallu revoir l'éducation de nos enfants après l'apparition du VIH, en leur parlant et imposant l'utilisation du préservatif, il semble aujourd'hui primordial de s'attacher à l'éducation de nos jeunes hommes et jeunes femmes afin de leur marteler le message suivant : un téléphone portable est un objet dangereux, il ne doit en aucun cas entrer dans le temps de votre relation la plus intime, tout autant que les jeunes femmes ne doivent pas prendre des images d'elles... Parce que les smartphones comme les comptes de réseaux se piratent, et qu'il arrive ensuite ce qui a été décrit ici... Toutes, toutes doivent être averties.



Enfin, comme cela semble avoir lieu dans la plus grande impunité, puisque ces 5.800 hommes agissent sans scrupules ni craintes, pourquoi ne pas se servir de ce même support, Telegram, pour ouvrir des groupes et canaux de dénonciation de ce phénomène ? Un #Balancetonporc974 ? Ils mettent les portraits, les noms et prénoms, ainsi que le lieu de travail sans être inquiétés ? Quelles réactions face à ceux-là ? Il y a sans aucun doute ici une nécessité d’agir, et vite. Contre ce phénomène, qui n’est qu’une dérive de plus des autres violences sexistes que connaît cette île : la prise et la diffusion d’image n’a rien de différent d’une agression sexuelle violente. Elle provoque des traumatismes et des drames. N’est-il pas temps de lever un tabou, de prendre ce problème à bras le corps, et d’agir ? Maintenant.