L’innovation numérique à Saint-Paul

Le déploiement du réseau 5G est également un élément majeur d’amélioration en faveur des échanges de données en extérieur (débits, latence, disponibilité) tout en évitant la saturation du réseau 4G dans certaines zones fortement fréquentées (stations balnéaires, centre-villes, …). Grâce à l’utilisation de cette fréquence, la 5G propose alors de nombreux avantages : un très haut débit, plus de disponibilité du réseau cellulaire et une meilleure performance et qualité du réseau.