A la Une . L’inflation va coûter 90 euros supplémentaires aux ménages chaque mois

Selon l’institut NielsenIQ, les ménages devront débourser 90 euros de plus chaque mois pour subvenir à leurs besoins. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 16:36

En 2020, le Covid avait confiné la population. En 2022, ce pourrait bien être l’inflation qui va obliger les ménages à limiter les sorties. Selon une enquête menée par l’institut NielsenIQ, partenaire de l’observatoire de l’inflation de 60 millions de consommateurs, il faudra débourser 90 euros de plus chaque mois pour subvenir à ses besoins.



L’étude prend en compte le poids réel des dépenses en carburants, en énergie et en produit de grande consommation. Ainsi, se nourrir coûtera 30 euros de plus par mois. C’est 27 € de plus qu’il faudra prendre en compte pour le carburant. Enfin, c’est 32 euros supplémentaires qu’il faut prévoir dans l’énergie pour le domicile.



Concernant les prix de l’alimentation, c’est bien évidemment le nombre de personnes dans le ménage qui jouera sur la facture. Une famille devra débourser 38 euros de plus,, tandis que cette hausse se limite à 21 euros pour les couples sans enfants.



Depuis un an, l’inflation est de 5,2%, dépassant la barre des 5% pour la première depuis 1985.



