L'infirmière suspectée de fraude et écrouée retrouve la liberté

Placée sous contrôlé judiciaire, une convocation à comparaitre en main, Théotisse T. n'a pas respecté les obligations que la justice lui avait fixées. Raison pour laquelle elle a été incarcérée en attendant son procès prévu le 15 novembre prochain. La soignante, dont les magouilles lui vaudraient la troisième place au classement national des fraudes, estime ne pas avoir pris contact avec des témoins. La cour a finalement décidé de la remettre en liberté mais lui interdit d'entrer en contact avec les médecins, infirmières et patients entendus dans le cadre de l'enquête. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 à 09:48





N'ayant pas respecté ses obligations, Théotisse T. avait été incarcérée à l'issue d'un débat devant le juge des libertés et de la détention. Mais son conseil sur place, Me Chantal Laguerre, pas d'accord avec les observations faites par le parquet a immédiatement interjeté appel de cette décision. Suspectée d'avoir empoché illégalement un million d'euros , l'infirmière libérale dionysienne avait été placée sous contrôle judiciaire et était citée à comparaitre devant le tribunal correctionnel le 15 novembre prochain. L'enquête menée par les gendarmes de la section de recherches sous la houlette du parquet du Nord étant terminée, elle avait écopé d'une CPPVCJ, une Convocation par procès verbal assortie d'obligations en attendant d'entrer dans le prétoire. Et notamment l'interdiction d'entrer en contact avec des personnes ayant été entendues par les enquêteurs.





On lui reproche le détournement de 1.242.000 euros au préjudice de la CPAM et de 86 000 euros au préjudice de la Camivac (Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes). La somme de 150.000 euros a été saisie à l’issue de l’enquête et le parquet avait requis 400.000 euros de caution mais le tribunal a retiré cette demande. Lors de l’enquête, il est découvert 12 comptes bancaires largement garnis 3 assurance vie et 4 biens immobiliers payés comptant.



Lors de sa mise en examen, elle est placée sous contrôle judiciaire avec des interdictions de contact, notamment avec les patients et les collaborateurs auditionnés. C’est ce qui lui a été reproché par le juge des libertés et de la détention (JLD) ainsi qu’un contact avec un médecin entendu au cours de l’enquête et à qui elle aurait remis des ordonnances falsifiées. Le JLD ordonne alors son placement en détention provisoire jusqu'au procès prévu le 15 novembre prochain.



Pour sa défense, elle indique qu’elle a pris contact avec sa collaboratrice qui gère actuellement son cabinet car elle tente de le vendre. Son avocate indique que la liste des patients et des collaborateurs entendus n’a pas été remise à sa cliente lors de son placement sous contrôle judiciaire. Les avocats de la défense n’ont par ailleurs pas eu accès au dossier pénal juste une synthèse et ne peuvent que supposer qui apparaît sur cette liste.



