La grande Une L'infirmière du CHOR infectée au Covid+ avait été obligée de travailler malgré son retour de voyage

Il y a une semaine, nous vous révélions qu'une aide-soignante du CHU St-Pierre et une infirmière du CHOR, étaient les premiers personnels soignants infectés par le coronavirus à La Réunion.



Selon nos informations, l'infirmière du Centre hospitalier de l'Ouest de La Réunion tombée malade puis testée positive au Covid-19 est une jeune diplômée, travailleur précaire, car engagée en CDD. La jeune femme revenait de vacances en France hexagonale, et, selon les instructions de l'ARS, aurait dû être confinée chez elle pendant 14 jours.



Mais le CHOR peut décider qu'un soignant est indispensable au fonctionnement de son service, et en ce cas, nous assure le CHOR, le soignant est équipé de masques et doit respecter strictement les gestes barrières. Ce fut le cas pour cette jeune infirmière, visiblement indispensable à son service, qui fut renvoyée chez elle lorsqu'elle présenta des symptômes.



Nous avons posé la question au CHOR du dépistage des patients pris en charge par l'infirmière Covid + durant le laps de temps entre sa reprise de service et son éviction pour suspicion de Covid. Le CHOR a éludé la question, précisant seulement que "Dès qu’une personne est confirmée COVID, l’ARS reprend le relais, le suivi et les dépistages. Ils sont ainsi au courant de cette situation."



Nous avons demandé au CHOR quel était le protocole appliqué concernant le port de masques FFP2 par le personnel (rappelons que ces masques sont les seuls à protéger ceux qui les portent d'une contamination), et combien de FFP2 étaient à disposition de chaque soignant. La seule réponse obtenue est que l'hôpital applique strictement les recommandations du ministère de la Santé.



Rappelons que l'obligation de quatorzaine à sa descente d'avion mise en place par l'autorité préfectorale comporte trois exceptions : seules les personnes mineures isolées, les personnes justifiant de problèmes de santé majeurs (sur présentation d’un certificat médical) ou les personnes indispensables à la gestion de crise (sur demande de leur employeur) peuvent déroger à cette obligation. Selon nos informations, l'infirmière dutombée malade puis testée positive au Covid-19 est une jeune diplômée, travailleur précaire, car engagée en CDD. La jeune femme revenait de vacances en France hexagonale, et, selon les instructions de l'ARS, aurait dû être confinée chez elle pendant 14 jours.Mais le CHOR peut décider qu'un soignant est indispensable au fonctionnement de son service, et en ce cas, nous assure le CHOR, le soignant est équipé de masques et doit respecter strictement les gestes barrières. Ce fut le cas pour cette jeune infirmière, visiblement indispensable à son service, qui fut renvoyée chez elle lorsqu'elle présenta des symptômes.Nous avons posé la question au CHOR du dépistage des patients pris en charge par l'infirmière Covid + durant le laps de temps entre sa reprise de service et son éviction pour suspicion de Covid. Le CHOR a éludé la question, précisant seulement que "Dès qu’une personne est confirmée COVID, l’ARS reprend le relais, le suivi et les dépistages. Ils sont ainsi au courant de cette situation."Nous avons demandé au CHOR quel était le protocole appliqué concernant le port de masques FFP2 par le personnel (rappelons que ces masques sont les seuls à protéger ceux qui les portent d'une contamination), et combien de FFP2 étaient à disposition de chaque soignant. La seule réponse obtenue est que l'hôpital applique strictement les recommandations du ministère de la Santé.Rappelons que l'obligation de quatorzaine à sa descente d'avion mise en place par l'autorité préfectorale comporte trois exceptions : seules les personnes mineures isolées, les personnes justifiant de problèmes de santé majeurs (sur présentation d’un certificat médical) ou les personnes indispensables à la gestion de crise (sur demande de leur employeur) peuvent déroger à cette obligation.

Nicolas Payet Lu 1159 fois