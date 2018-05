<<< RETOUR La Réunion Positive

L’industrie connectée La 8ème édition de la semaine de l’Industrie s’est tenue du 3 au 8 Avril sur le territoire réunionnais. Cette manifestation annuelle -d’ampleur nationale - tend à changer le regard des jeunes et du grand public sur l’industrie.





Là encore, l’industrie réunionnaise est dynamique voire proactive. Les quelques 500 participants à la manifestation ont pu découvrir des industries locales à la pointe de la technologie et de l’innovation dans des domaines aussi variés que l’agroalimentaire, les produits du bâtiment, la chimie et les plastiques, l’imprimerie, le traitement des eaux et des déchets. Que cela soit pour l’optimisation de la production, pour une expérience client valorisée, pour une meilleure gestion des coûts ou pour une réduction de l’impact écologique... le digital apporte une vraie valeur ajoutée à l’industrie qui devient alors connectée. À travers plus de 70 évènements labellisés organisés par les acteurs locaux, l’objectif de cette semaine de l’industrie sur le territoire a été de renforcer l’attractivité du secteur et de ses métiers, particulièrement auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi. Le public a ainsi pu découvrir les nombreux savoir-faire et métiers qui constituent l’industrie réunionnaise. Des métiers tout aussi bien manuels, techniques que technologiques.



“ Notre soutien et notre engagement pour l’industrie visent à la fois la pérennité des savoirs-faire de la Réunion et la créativité de nos entreprises […]. L’enjeu est de montrer que les métiers de l’industrie portent en eux des savoir-faire ancestraux mais qui ont su se moderniser, et qui, aujourd’hui, grâce à l’innovation, esquissent une industrie nouvelle, notamment une industrie connectée.”

Bernard Picardo,

Sous l'impulsion du gouvernement, la démarche « Nouvelle France Industrielle » a pour objectif de moderniser l'appareil productif français et d'accompagner la transformation industrielle à l'aide du numérique. L'industrie réunionnaise s'inscrit pleinement dans cette démarche. Outre la diversification et l'internationalisation, l'innovation est un axe stratégique fort sur lequel elle s'appuie pour renforcer sa compétitivité, notamment grâce à la digitalisation. D'ailleurs, le focus de la manifestation cette année est l'industrie connectée.

