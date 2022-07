L’individu interpellé à Saint-Leu par le GIGN est toujours en garde à vue

Un homme âgé de 37 ans a été interpellé samedi peu avant 19 heures à son domicile saint-leusien du quartier du Plate.



L’individu s’était retranché chez lui après avoir été menaçant à l’encontre de personnels de santé.



On en sait un peu plus sur le scénario de l’intervention des forces de l’ordre et sur le profil du trentenaire.



Contrairement à ce qui a été annoncé samedi soir au moment de l’opération de neutralisation de cet individu menaçant, il n’est pas fiché S.



La personne agitée n'avait pas tiré des flèches en direction des gendarmes mais sur du personnel médical qui s’était rendu à son domicile.



Son audition permettra de savoir pourquoi il a pété les plombs au point d’en venir à tirer des flèches.



Il était alcoolisé lors de son arrestation



Il y a un décalage entre le moment où il a commis ces faits dans l'après-midi et son interpellation en début de soirée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il était alcoolisé au moment de l'agression vis-à-vis du personnel de santé. Il était en tout cas alcoolisé lors de son arrestation.



Ce dimanche soir, il est toujours en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Saint-Leu en vue d'une présentation au parquet de Saint-Pierre ce lundi.



Son sort judiciaire sera scellé lorsque le procureur de la République de permanence aura décidé s'il comparait dans le cadre de la procédure accélérée ou s'il lui est remis une convocation sur procès-verbal.



Samedi, son attitude menaçante avait nécessité l’intervention des hommes de l’unité du GIGN, le Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale qui est spécialisé dans les interventions dangereuses.