"L'indemnité inflation" de 100 euros approuvée pour 38 millions de Français

L’indemnité inflation sera bien versée à des millions de Français malgré les réticences des sénateurs. Hier soir, les députés avaient le dernier mot pour entériner la mesure. Par LG - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 08:46





Par un dernier vote des députés hier soir, l’Assemblée nationale a approuvé définitivement la fameuse « indemnité inflation » annoncée par le chef du gouvernement, Jean Castex, le 21 octobre.



La semaine dernière, la mesure gouvernementale traversait de sérieuses turbulences lors de sa lecture par les sénateurs.



La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, a vanté la mise en place de cette mesure "simple, rapide, efficace" face à la hausse des prix, notamment des carburants.

L’indemnité, qui avait été annoncée fin octobre, sera versée fin décembre aux salariés, indépendants, retraités, chômeurs, allocataires des minima sociaux et autres étudiants boursiers percevant moins de 2000 euros en net mensuel.



Cette prime sera défiscalisée et sera versée en une seule fois et de façon automatique par les employeurs ; elle sera ensuite remboursée par l’État et début 2022 pour les autres catégories, sans aucune démarche de leur part.



La gauche a pointé une mesure "éphémère et mal ciblée" lorsque la France Insoumise estime que le Président Macron "sort le carnet de chèques en bois à l’approche de la présidentielle", a affirmé Mathilde Panot, députée LFI.



