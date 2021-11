La grande Une L’indemnité de 100 euros remise en cause ?

Ce mercredi, le Sénat va se pencher sur le projet de loi de finances rectificative voté par l’Assemblée nationale la semaine dernière. Les sénateurs vont débattre de la prime de 100 euros décidée par le gouvernement. La majorité LR n’y est pas favorable en tant que telle. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 à 09:34





Après l'adoption du texte par l’Assemblée nationale la semaine dernière, le Sénat doit discuter ce mercredi du projet de loi de finances rectificative où est programmée cette aide. Selon



Une mesure "mal ciblée et inefficace"



En effet, le rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson (LR), défend un amendement très proche. Surtout, ce dernier pointe du doigt une mesure mal ciblée et inefficace, malgré son coût élevé, estimé entre 3,6 et 3,8 milliards d’euros.



Le rapporteur estime nécessaire que la composition des foyers bénéficiaires ainsi que l’exposition à la consommation d’essence soient prises en compte. Il reproche également le seuil de la mesure. "Une infirmière à domicile, qui a besoin de son véhicule plusieurs fois par jour, touchant 2 005 euros nets, sera exclue de son bénéfice", regrette Bruno Retailleau dans l’exposé des motifs de son amendement.



Le rapporteur général craint de son côté les modalités de versement. "Les dispositifs qui seraient mis en œuvre pour prévenir les risques de doublons ou de fraudes dans le versement de l’indemnité ne sont pas connus à ce jour", explique-t-il. Pour Bruno Retailleau, cette aide pourrait être un "précédent dangereux". "Elle tient plus du bricolage budgétaire que d’une politique énergétique courageuse", estime-t-il.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur