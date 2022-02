Communiqué L’incubateur de start-ups Seeds fête ses 5 ans

Seeds est un programme d’accompagnement et un espace de coworking destiné aux entreprises innovantes. Lancé depuis 2016, il a accompagné plus 100 porteurs de projet innovant à La Réunion. Par N.P - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 10:25

Le communiqué :



Seeds est un incubateur situé à Sainte-Marie où se retrouve des porteurs de projet pour lancer leurs activités. Il est composé de plusieurs bureaux occupés par des entreprises ayant déjà une activité pérenne et d’un espace de coworking pour des start-ups en cours de lancement. Seeds propose un programme d’accompagnement complet pour les porteurs de projet innovant. « Nous aidons des entrepreneurs à tous les stades de développement, du projet à l’étape d’idée, à l’entreprise déjà installée souhaitant trouver de nouveaux relais de croissance » témoigne Rémi Voluer, président fondateur de Seeds.



L’approche de l’incubateur est simple : tout mettre en œuvre pour faciliter le parcours des porteurs de projet :



• Proposer un lieu de travail : Seeds offre gratuitement un espace de coworking aux porteurs de projet.

• Orienter dans l’écosystème public : il oriente les porteurs vers les structures à même de les aider selon la typologie et la temporalité de leur projet.

• Mettre en réseau et trouver les compétences : Seeds a développé un réseau de partenaires techniques et de mentors prêts à s’investir auprès des porteurs.

• Financer le projet : Seeds accompagne les porteurs de projet dans l’identification et la négociation avec leurs futurs financeurs.

• Offrir un appui opérationnel : les équipes de Seeds travaillent entre 10 et 20 h chaque mois sur les projets de chaque incubé sous la forme d’ateliers de travail, sur la validation de l’idée, la conception du Business Plan, le plan de financement, la stratégie d’acquisitions clients, la rédaction de formalités juridiques ou encore le montage de partenariats industriels.



Au cours de ces 5 dernières années, Seeds a pu comptabiliser 2500 personnes ayant porté un projet innovant sur le territoire. Uniquement 10% de ces projets ont pu accéder aux ressources nécessaires pour tester leur idée, et seul 2% se sont réellement lancés sur le marché. Fort de ce constat, l’incubateur va massifier son accompagnement, élargir son pôle de partenaires et souhaite créer l’équivalent d’une station F réunionnaise afin favoriser l’essor des start-ups à La Réunion. Vous avez un projet innovant et vous souhaitez être accompagné(e) ? Rendez-vous sur www.seeds.re





