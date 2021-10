Sport Réunion L'incompréhension d'un raideur qui dit avoir aidé sa compagne et se retrouve disqualifié

Par LG - Publié le Lundi 25 Octobre 2021 à 16:44





Ce lundi midi, le couple de coureurs a choisi de donner sa version. Tout d’abord, mentionnons que la femme courait sur le Trail de Bourbon et que son mari était inscrit sur la Diagonale. Les deux épreuves épousent le même tracé, sauf sur le premier quart de la course.



"Je devais tenir jusqu’à Dos-d’Ane en autonomie, j’ai très bien géré parce que j’avais plein de nourriture sur moi", amorce la coureuse qui dit débuter dans le trail. "Je ne suis pas nulle non plus", évoque celle qui a pris part à moins de dix trails jusqu’à présent.



Le début des pépins débute alors à Marla. "J’ai dit à mon mari (par téléphone) que j’étais un peu fatiguée, que j’allais continuer vers Roche-Plate et que j’étais avec un monsieur de 57 ans qui m’encourageait à tenir bon". Elle s'accroche donc en étant boostée psychologiquement par un autre coureur.



A Roche-Plate, la coureuse dit à son compagnon qu’elle risque d’abandonner. "Il m’a dit : « Non non, ne t’en fais pas, je vais venir t’aider. Il était déjà à Deux-Bras. Il a fait Deux-Bras/Roche-Plate en trombe. Mon copain courait en catégorie élite, donc il va très vite. Il est venu, il m’a accompagnée. Il s’est tapé cet aller/retour pour venir m’aider et on s’est dit qu’on allait marcher tranquillement pour finir ensemble »."



Un scénario que complète son compagnon. "Pendant deux heures, son téléphone ne répondait plus. Je me suis inquiété, je voyais que son GPS n’avançait plus donc je suis remonté aux Orangers. Là, j’ai attendu, avec le chef de poste. On a appelé le chef de poste de Roche-Plate peut-être dix fois. Les gens me disaient : « Calmez-vous ! » J’étais inquiet car je sais que parfois elle fait de l’hypoglycémie. Au bout de deux heures, je me suis dit : « Tant pis, j’y vais tout seul ». J’aurais pu appeler les secours mais peut-être que je me trompais... Je prends alors la décision de remonter. Finalement elle m’appelle en me disant qu’elle est sur le chemin de Roche-Plate. Elle me dit qu’elle peut repartir mais qu’elle ne se sent pas bien, qu’elle a besoin d’aide. Je lui dis : « T’inquiète pas, j’arrive ». Je suis remonté, je lui ai pris son sac, j’ai pris toutes ses affaires, je lui ai donné à boire, à manger, je l’ai prise par la main, je l’ai amenée jusqu’aux Orangers. On est allé dans un petit snack. On s’est arrêté pendant 45 minutes. A Deux-Bras, elle a vu le médecin et les infirmiers pour faire vérifier sa glycémie et sa tension pour savoir si elle était apte à repartir ou pas. Ça allait mieux", retrace son compagnon.



À ce moment-là, le coureur se rappelle être hors délai mais dit avoir reçu l'accord de l'organisation d'avoir deux heures supplémentaires pour franchir les postes de pointage, au vu des efforts consentis pour aider sa compagne.



Le deuxième acte se joue du côté de La Possession. Une nouvelle fois, sa compagne se sent mal. Elle boucle la marche, suivie des bénévoles qui clôturent la marche pour vérifier l’état des derniers sur le sentier. ​Ce que confirme son compagnon. "Certes, ma compagne s’est entêtée à revouloir partir. Après Dos-d'Âne, elle ne s’est pas sentie bien et moi je lui ai dit : « il vaut mieux que tu fasses une petite pause. Je te donne toutes mes réserves alimentaires. Si je t’attends, je vais être éliminé complètement ». Je lui ai dit : « Si t’es pas bien, je reviens en arrière, je te récupère »", raconte-t-il.



Mais "ma compagne me dit : « tu peux y aller »". La serre-file restera presque trois heures avec la coureuse mal en point alors que son compagnon poursuivait sa Diagonale des fous.



Ce n’est qu’une fois arrivé au stade de La Redoute que le coureur se fait alors retirer son dossard.



"Ils l’attendaient, ils lui ont retiré sa puce. Ils n’ont pas voulu qu’il franchisse l’arche. J’ai essayé de dialoguer avec l’organisation et on m’a dit « affaire close ». Je voulais comprendre pourquoi mon copain avait été disqualifié pour mauvaise action. Ils ont dit qu’il avait mis en danger ma vie", ne comprend toujours pas sa copine, influenceuse sur Instagram.



Son compagnon se montre lui aussi étonné alors qu’il dit disposer d’un papier du poste de pointage de La Possession informant qu’il a eu du retard parce qu’il voulait prendre des nouvelles de sa compagne. "Au début, ils m’ont disqualifié parce que je suis arrivé 5 minutes en retard à La Possession", explique-t-il mais le coureur dit être reparti avec l’accord du chef de poste et du coordinateur de course. "Après ça, ils m’ont accusé d’avoir abandonné ma copine, alors que ce n’était pas vrai. Ce qui est très bizarre, c’est que sur le parcours, tout le monde me disait « bravo pour ce que vous avez fait »", évoque le coureur disqualifié. Dans notre département, pendant encore une semaine, le couple promet de rétablir leur vérité, en portant plainte s'il le faut. 