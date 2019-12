Communiqué L'incinérateur "Runeva" de Saint-Pierre est un projet mort-né

1. Un débat public biaisé et tronqué :



En premier lieu, le Collectif Citoyen « NON A L'INCINERATEUR » réuni ce jour à Saint-Pierre dénonce la phase en cours de concertation préalable : par sa durée plus courte, son intensité réduite, ses dates mal choisies en fin d'année, l'absence d'alternative proposée (l'enfouissement n'est ni une alternative, ni une solution) comme par exemple la gazéification ou méthanisation, le fait que l'organisation soit confiée à ILEVA qui est « juge et partie », cette procédure est incontestablement tronquée et biaisée.



Nous estimons qu'un débat public, à l'image de celui qui s'est tenu pour la Route des Géraniums, était la procédure adaptée aux enjeux financiers, environnementaux et de santé public relatifs à ce projet d'incinérateur pour le Grand Sud et La Réunion : consultation sur 6 mois, beaucoup plus d'actions, une totale indépendance car l'organisation est confiée à la Commission Nationale du Débat Public (et non au maître d'ouvrage), l'obligation de présenter des alternatives crédibles, …



En outre, le terme « incinération » n'apparaît dans aucun des documents papier distribué dans les boîtes aux lettres, ou électronique sur le site RUNEVA : « outil multi-filières de valorisation des déchets » = UVE (unité de valorisation énergétique) = INCINERATEUR ... Dans c'est conditions, c'est un simulacre de démocratie participative auquel nous assistons !



Nous dénonçons donc cette escroquerie sémantique, une malhonnêteté intellectuelle, une manipulation de masse, une véritable tromperie de la population dans une île touchée par un fort taux d'illettrisme et où une bonne partie des gens ne parlent que le créole.



2. Un projet non viable :



• Un obstacle réglementaire



La commune de Saint-Pierre a un projet de ZAD sur le secteur de Pierrefonds (délibération du 5 mars 2018) avec des orientations, notamment la création d'un pôle majeur de développement économique, mais également d'une zone environnementale de 48 ha pour installer les outils multi-filières de valorisation des déchets. Or, le Schéma d'Aménagement Régional (SAR), document suprême en matière d'aménagement sur la région Réunion, ne permet pas l'aménagement de cet espace de ZAD pour l'UVE : une révision du SAR serait donc nécessaire. Or, cela ne se fait pas facilement, puisque en moyenne il faut attendre une dizaine d'années !



De plus, la création d'un pôle majeur en termes de développement économique en lien avec l'innovation et la production alimentaire n'est pas cohérente – sur cette même ZAD - avec le développement de process industriels de valorisation des déchets, notamment sur le plan sanitaire.



• Un gouffre financier :



Sur le plan financier, outre l'absence de garantie quant au tarif de rachat de l'électricité qui serait produite par l'incinérateur, et le retrait financier de la Région Réunion qui ne participe plus au budget de fonctionnement de ILEVA, les 37 millions d'euros de FEDER ne pourront plus financer l'incinérateur de Pierrefonds.



La signature de ce marché public de 404 millions d'euros TTC fin décembre 2018 apparaît donc comme un passage en force et un coup de bluff : on ne peut pas jouer au poker avec l'argent des contribuables !



Lorsque ce projet devra être arrêté en 2020, l'indemnité de résiliation prévue au cahier des charges (3 % des études + travaux) sera de plus de 7 millions € (en sus du paiement des prestations réalisées) : nous dénonçons ce gaspillage d'argent public, cette dilapidation de deniers publics, cette mauvaise gestion de la collectivité, et cette gabegie financière ! Le Collectif Citoyen "NON A L'INCINERATEUR" représenté par : Imrhane MOULLAN, Référent départemental AGIR à La Réunion Lu 158 fois







Dans la même rubrique : < > Droit de cité : Contribuez à la Gamelle Solidaire de novembre 2019 Débrayage d'employés communaux de La Possession : La réaction de Vincent Rivière