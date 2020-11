A la Une . L'incident des cartes bleues devenues folles est en train d'être résolu

Les sommes indûment débitées d'au moins 4000 comptes bancaires de clients de Carrefour Sainte-Clotilde commencent à être recréditées à compter d'aujourd'hui. La correction de ce bug informatique rarissime se poursuivra jusqu'au 24 novembre. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 à 15:25 | Lu 489 fois





Le compte bancaire des clients avait été débité deux fois et parfois même pour certains trois à quatre fois le montant enregistré en caisse.



La direction de Carrefour Sainte-Clotilde, où était survenue la majorité des bugs bancaires, nous avait confirmé l'ampleur de l'incident tout en rappelant, à juste titre, que l'erreur venait d'un prestataire. Et pas n'importe lequel puisque la société Ingenico fait partie des poids lourds du marché des transactions bancaires. Comme évoqué mardi dernier, l'incident est en train d'être corrigé.



Juste une question de temps



"La BNP nous informe que les opérations de cartes bancaires débitées à tort les 10 et 11 novembre ont été recréditées dans la nuit de jeudi à vendredi dans le système bancaire. En fonction de leur banque et de leur temps de traitement informatique, nos clients verront apparaitre le crédit sur leur compte entre le vendredi 20 et le mardi 24 novembre", annonce la direction de Carrefour ce vendredi.



"Carrefour Sainte Clotilde présente à nouveau toutes ses excuses à ses clients pour ce bug informatique du prestataire monétique Ingenico Worldline qui a généré de vives inquiétudes. Les 10 et 11 novembre, le traitement informatique de la collecte des transactions de cartes bancaires a connu un dysfonctionnement et a généré le débit en double de certaines transactions. Dès le 13 novembre, remarquant que le montant de la collecte ne correspondait pas à celui des tickets de caisse, et grâce à des remontées de nos clients, nous avons alerté la société Ingénico Worldline qui traite notre flux de cartes bancaires. La complexité des opérations d’annulation de ce bug, impliquant de nombreuses étapes et intervenants différents, explique pourquoi 10 jours ont été nécessaires pour régler le problème", justifie le groupe commercial.



