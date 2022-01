A la Une .. L'incendie reprend de plus belle au Parlement sud-africain

Après une brève accalmie, l'incendie au Parlement sud-africain au Cap a repris hier après-midi, ravivé par un vent fort. Aucune victime n'est à déplorer. Le suspect de 49 ans sera présenté à la justice ce mardi. Par NP - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 09:18

Lundi matin, les secours avaient annoncé être venus à bout du sinistre mais avaient mis en garde contre la température encore élevée à l'intérieur du bâtiment qui dépassait par endroits les 100°C.



Leurs craintes se sont confirmées quelques heures plus tard puisque le feu a repris dans le toit du bâtiment. Près d'une soixantaine de pompiers sont à l'œuvre pour tenter de maîtriser l'incendie qui a totalement ravagé la salle où siègent les députés dans la nuit de dimanche à lundi.



L'opération s'annonce aussi délicate que la veille car certaines parties de la boiserie du toit ne sont pas accessibles avec les lances à eau, précisent les secours.



Arrêté dimanche dans l'enceinte du Parlement, un homme de 49 ans a été inculpé pour "vol avec effraction et incendie criminel". Il sera présenté ce mardi à la justice.