La grande Une L’incendie au Maïdo atteint une phase critique

Les soldats du feu restent toujours mobilisés pour faire face à l’incendie qui sévit actuellement au Maïdo. Près de 80 hectares de végétation sont partis en fumée et les conditions météorologiques vont compliquer l’action des pompiers. Par NP - Publié le Dimanche 8 Novembre 2020 à 15:24 | Lu 1226 fois

Alors que vers 10h, la situation semblait s’arranger, le retour du vent en fin de matinée a renversé la tendance. Si les pompiers ont réussi à contenir le flanc sud du sinistre malgré quelques reprises, le flanc nord reste problématique. Les flammes y restent très actives. Le lieutenant Paul Boucheron n’hésitant pas à qualifier la situation de "phase critique". Environ 80 hectares ont été détruits.



L’arrivée des nuages constitue également un nouveau coup dur pour les pompiers. Les moyens aériens ne pourront plus être déployés. Le Dash ayant débuté ses rotations dès 5h30 ce matin, mais ne peut plus effectuer de largages. Actuellement, 80 pompiers et plusieurs véhicules sont toujours mobilisés. Des camions citernes civils ont été réquisitionnés afin de faire parvenir de l'eau aux secours.



Les agents de l’ONF vont également rentrer en action en creusant des tranchées afin d’éviter les propagations de flammes en sous-sol. Des caméras thermiques aident les secours afin de localiser les points chauds.



Les habitants de Mafate sont actuellement coupés du monde.







