Météo L'impression de beau temps prédomine

Au lever du jour le soleil se montre généreux sur la majeure partie de l'île. Rapidement en matinée des nuages se font observer sur les pentes du relief mais rien de menaçant. Les plus hauts sommets, les Cirques et les Plaines conservent de belles éclaircies. Le bulletin co=mplet de Météo-France : Par NP - Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 à 06:31

L'après-midi, sur une large moitié Nord, approximativement de Saint Paul à Saint Benoît, les nuages deviennent plus épais et finissent par s’étaler vers le littoral. Tout comme la veille, des averses sont attendues par endroit sur les pentes, ces dernières pourront venir s échouer en bord de mer, principalement entre la Possession et Sainte Marie.



Dans les cirques, les éclaircies s'effacent et c'est un ciel très nuageux à couvert qui s'installe avec deux ou trois gouttes possibles par place.



Vers la Plaine des Cafres et le sommet du Volcan quelques coins de ciel bleu résistent mais le gris à tendance à remporter la partie au fil de l’après-midi. Les régions de Saint Pierre et de Sainte Rose devraient conserver, avec l'aide d'un vent modéré, de belles éclaircies.



Mais en fin de journée avec la remontée d'une petite trace frontale, des nuages porteurs de quelques averses sont attendues sur le sud de l’île.



Le vent de secteur Sud-Est est modéré le long des côtes Sud-Ouest et Est de l'île avec des rafales voisines de 50 à 60 km/h. Ce vent devrait reste au large des plages de l Ouest l'apres-midi.



Sur les plus hauts sommets et crêtes, exposées au vent de sud-est, des rafales sont également attendues.



Les températures sont sans grand changement par rapport à la veille.



Le mer est agitée mais devient forte sur le sud de l'île, avec une houle de secteur Sud voisine de 1 mètre 50 qui s'amplifie vers 2 mètres en fin de journée.