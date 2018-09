L'importance de récupérer et jeter tous les fils de pêche !

La jeune tortue verte Joanne, récupérée mardi par Kelonia, se rétablit bien. La tortue verte de 7,9kg avait été retrouvée par le Club Geckoblues , emmêlée dans du fil de pêche de petit diamètre. L’Observatoire des tortues marines rappelle la nécessité de récupérer et jeter en poubelle tous les fils cassés ou plus utilisés. "Les jeunes tortues vertes comme Joanne reviennent près des côtes après avoir passé plusieurs années au large. Elle choisissent alors un habitat favorable qui leur procure gîte et couvert. Elles peuvent parfois changer d'habitats avant de trouver le lieu adapté à leur besoin" , précise Kélonia.Grâce à l’intervention du club de plongée et celle des sauveteurs sur le centre de soins, Joanne a retrouvé l'usage de sa nageoire gauche. "Elle devrait pouvoir retrouver la liberté dés la cicatrisation des lésions dans quelques semaines, avec ses sauveteurs sur le lieu qu'elle semblait avoir choisi pour poursuivre sa croissance". "Espérons que la mésaventure de Joanne avec le fil de pêche ne la fera pas quitter le littoral de la Réunion", espère le centre de soins de Saint-Leu.