L’immunité collective espérée pour novembre à La Réunion

Lors de la présentation des nouvelles mesures sanitaires, la directrice générale de l’ARS a indiqué espérer arriver à l’immunité collective dans le département au milieu du mois de novembre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 à 18:53

Lors de la conférence de presse pour annoncer les nouvelles mesures sanitaires, Martine Ladoucette, la directrice générale de l’ARS, a de nouveau rappelé l’importance de la vaccination. "La vaccination est le seul moyen de sortir rapidement de la pandémie. C’est un moyen de prévention. C’est le seul moyen sûr de faire face au virus", a-t-elle indiqué.



Elle a ensuite déclaré que La Réunion avait connu un triplement des personnes ayant reçu au moins une dose ces deux dernières semaines. "Pour autant, nous sommes encore à la traîne par rapport à la métropole, mais également par rapport à ce fameux seuil de 80% de la population générale pour atteindre l’immunité collective", a reconnu Martine Ladoucette.



"Nous pouvons nous fixer des objectifs volontaristes et réalistes. En réalisant cette semaine 65 000 doses, en imaginant que ces doses bénéficient à de nouvelles personnes, nous pourrions atteindre à la fin du mois d’août jusqu’à 49% de la population totalement vaccinée. Et toujours en poursuivant ce rythme, à la fois volontariste et accessible, nous serions en mesure de vacciner 80% d’ici au plus tard mi-novembre", espère la directrice de l’ARS.





Gaëtan Dumuids

