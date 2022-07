Courrier des lecteurs L'immobilier à La Réunion et son bâti sinistré !

Par Carl Joseph - Publié le Samedi 16 Juillet 2022 à 09:45

Si l'on en croit aux appels au secours de Erick Fontaine Administrateur CNL et qui mène un combat infatigable en faveur des locataires de logements sociaux, [ J'ai présenté hier une étude qui a été réalisé dans 350 immeubles des 7 bailleurs sociaux de l'île. Il y a de très gros efforts à faire de la part des bailleurs sociaux sur tous les éléments comme l'entretien des ascenseurs, des espaces verts, de l'éclairage, des portes-portillons, de l'hygiène concernant les poubelles, absence de local...), nous payons des charges locatives nous sommes en droit d'exiger des résultats]sic. Le logement privé n'est pas en meilleur état...combien de locataires et de copropriétaires vivent dans des logements dégradés face à l'incurie des syndics, autres corps de métier sinistré ou qui montre chaque jour les limites de leurs compétences à gérer les biens qui leur sont confiés.

Comme si, ils constituaient le fond du panier...de toute la bulle immobilière. L'inconscience et l'irresponsabilité de copropriétaires qui ne payent pas leurs charges en sont aussi pour quelque chose.

La pire des choses disait Shakespeare c'est lorsque l'on constaste que des idiots dirigent des aveugles.

Si vous voulez l'illustration en voici...et il arrive que les "idiots" se confondent avec les "aveugles"..ça en fait une belle charrette de trous du c...ls.

Pendant ce temps, les sinistrés subissent!

Ci-après quelques de dégradations dans un des appartements de ma résidence gérée par un syndic soi-disant professionnel. Et ça fait des années que ça dure! De tout cela, il en résulte une incompétence ou une désinvolture des maîtres d'œuvres, des bâtisseurs affairistes, des entreprises sous-payées, qui livrent des immeubles avec des malfaçons inimaginables ...ou "kassé en paille"

Les Tribunaux empêtrés dans la complexité des textes juridiques sont limités dans leurs décisions quand n'interfère pas une paresse administrative!

Tout cela fait bien français..et sous les cocotiers c'est pire.