A la Une . "L'image de l'éléphante de mer morte avec un masque sur la tête devrait faire le tour du monde"

Les masques ont envahi notre quotidien. Et conséquence de l'incivisme de certains, ils ont aussi malheureusement envahi l'océan. La photo de Noëlle recouverte d'un masque chirurgical en est un triste exemple, note Jacques Aulet, du site Bandcochon.re, rappelant l'importance de ne pas les laisser traîner n'importe où. Par N.P - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 14:44





"Cela devrait faire le tour du monde pour montrer qu'il ne faut pas laisser trainer les masques dans la nature ! À La Réunion, en cette période cyclonique , ils vont tous se retrouver dans l'océan", tire-t-il la sonnette d'alarme.



Cette semaine, le bilan fait état de 126 photos de dépôts sauvages, capturées par 11 "chasseurs" de cochonneries dans six villes différentes.





Quelques commentaires, pêle-mêle : -plage magnifique de boucan, cadavre de l'éléphante de mer



-tout le quartier est sale st leu



- vu le peu de maisons dans ce chemin ce sera vite fait pour le cochon ou les cochons de se reconnaître tout au long des années ce sont les mêmes qui nous polluent



-cadavres d'animaux, bouteilles, etc



-Dépôt sauvage signalé aux "services dits compétents" fin octobre, toujours visible en ce début d'année 2022. Bel exemple de civisme !



- Voilà ce que je découvre près de mon mur malgré les nombreuses remarques faites aux voisins de l'impasse du p(...) et les écrits que j'ai apposés sur le mur. Plusieurs coups de téléphone à la Civis pour récupérer l'endroit n'est pas approprié compte tenu des fils électriques et se trouve sur un espace privé.



-Chemin combavas en train de devenir une casse en plein air



-Déposés le 27 -12 le lendemain du ramassage des déchets encombrants



Tous les dépôts sauvages recensés ici :

Liste des communes impactées par la traque cette semaine :



Commune Total



Le Tampon 115



Saint-Pierre 2



Saint-Paul 5



Saint-Denis 2



Saint-Leu 1



Saint-Louis 1



