A la Une . L'image de Manu Payet utilisée par des arnaqueurs sur Internet

Une publication sponsorisée est apparue récemment sur Facebook. On y voit une photo et le nom de Manu Payet choisis pour une arnaque. Les internautes sont invités par les escrocs à participer financièrement à une plateforme censée les enrichir. Cela est évidemment faux. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 19:24

Le message publié sur les réseaux sociaux est fait pour attirer l'attention des Réunionnais. "Scandale de Manu Payet choqué tout le pays", est-il écrit dans un français approximatif. La publication renvoie vers une page qui simule celui d'un site d'information britannique.

Le titre est tout aussi alléchant : "Manu Payet lance sa toute nouvelle plateforme vise à aider les familles à s'enrichir". Encore une fois, un mot est manquant. Les arnaqueurs écrivent aussi une fausse interview de l'humoriste réunionnais.



Le faux-site demande ensuite aux internautes une participation d'environ 250 dollars pour que "l'algorithme d'automatisation des transactions" se mette "au travail".

Il s'agit évidemment d'une arnaque qui vise à soutirer de l'argent aux Réunionnais. Attention !



