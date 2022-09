L’illusionniste Vadrame fait rêver les marmay de Saint-Paul

L’association 1000 Sourires porte ce rendez-vous lancé à Saint-Paul. Son organisation correspond aux ambitions de la Ville de Saint-Paul, terre apprenante et innovante. L’un des rôles de la Municipalité vise à susciter les vocations chez les plus jeunes. Notamment sur un territoire titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF.Ce spectacle constitue une occasion unique pour éveiller l’ambition des jeunes générations. L’Adjointe aux Affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN, et l’Adjoint au Bassin de vie de la Saline et à la vie associative, Dominique VIRAMA-COUTAYE, y assistent aussi..