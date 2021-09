Rubrique sponsorisée L'illettrisme, de quoi parle-t-on?

Les chiffres sont implacables... A La Réunion, aujourd'hui, plus de 116 000 personnes souffrent d'illettrisme. Ainsi en sortant de l'école, une personne sur 7 ne maîtriserait pas la lecture, l'écriture ou le calcul ! L'Université de La Réunion, propose dans le cadre du développement de son Université Numérique et de sa webtélé une toute nouvelle émission de la série Les Causeries dédiée à cette thématique en partenariat avec l'ILLETT (l'Institut de I'lllettrisme et des Langues de l'océan Indien). Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 11:18





Jasmine Dijoux, Directrice de l'ILLETT à l'Université de La Réunion, y évoquera le contexte réunionnais et national, définira l'illettrisme et exposera les différentes études sur cette question ainsi que le rôle de l'Institut de l'Illettrisme et des Langues de l'océan Indien. JOURNÉES NATIONALES D'ACTION CONTRE L'ILLETTRISME(www.illettrisme-journées.fr) Cette émission a été labellisée par les



Inaugurant une nouvelle série dédiée de la collection Les Causeries sur les sciences du langage, cette première émission est intitulée :" Illettrisme, de quoi parle-t-on " ? Diffusion en direct de l'émission vendredi 10 septembre à 10h sur la chaine YouTube de l'Université Numérique de La Réunion ( youtube.com/universitenumeriquedelareunion ) et en différé sur Facebook le mardi 14 septembre à 12h ( facebook.com/univnumreunion