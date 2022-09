A la Une . L'ilet à Bourse est désormais entièrement alimenté en électricité solaire

Hier, deux nouvelles fermes photovoltaïques ont été inaugurées à l'ilet à Bourse les Bas et ilet à Bourse les Hauts. Désormais, les 19 foyers disposent d'une source renouvelable et écologique, pour éviter le recours aux générateurs. Par NP - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 16:58

Inaugurés hier en présence de la sous-préfète Sylvie Cendre, des représentants d'EDF, de Sidelec et la commune de la Possession, les nouveaux micro-réseau d'ilet à Bourse vont faire le bonheur des Mafatais. Issu d'un partenariat entre EDF Réunion et Sidelec, ce projet est l'aboutissement de la volonté d'offrir aux habitants une source d'énergie abordable et renouvelable. La solution retenue pour les deux ilets du cirque (ilet à Bourse les Bas et ilet à Bourse les Hauts) a été l’installation d’un micro-réseau, permettant d’alimenter l’ensemble des bénéficiaires reliés.



Une installation autonome et indépendante



Les deux micro-réseaux sont indépendants l’un de l’autre et autonomes. L’électricité est produite grâce à deux fermes solaires (d'environ 358 kWc chacune) avec batteries puis est directement acheminée aux bénéficiaires via un réseau de raccordement basse tension (400 à 800 m).



En cas de surplus de production ou de manque d’ensoleillement, un stockage au lithium par batterie assure l’approvisionnement avec 400 kWh de stockage disponible. Malgré son éloignement, les données du réseau sont envoyées en temps réel aux systèmes centraux d’EDF. Les bénéficiaires disposent d’un tarif particulier lié à la situation de site isolé. Ce tarif a été validé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).



Une première à La Réunion



Ces deux micro-réseaux, Ilets à Bourse les hauts et Ilet à Bourse les Bas, sont les premiers micro-réseaux à entrer en service sur le territoire avec cette technologie. L’objectif de ce programme est d’offrir aux Mafatais un service public de distribution de l’électricité de qualité afin de tendre vers une égalité de traitement avec l’ensemble des Réunionnais.



Cette installation vise à réduire l'utilisation de groupes électrogènes dans le cirque. Elle s'accompagne également d'une aide pour 200 familles à l'installation de chauffe-eaux solaires et au remplacement d'appareils électroménagers énergivores.



Le programme d'électrification va se poursuivre dans les prochains mois et devrait toucher environ 300 foyers, pour un budget de 20 millions d'euros. EDF et Sidelec ont l'ambition de fournir au cirque une électricité 100% renouvelable d'ici 2023.