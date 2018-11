"L'île de La Réunion est confrontée à des violences urbaines inacceptables"

"L'île de La Réunion est confrontée depuis samedi 17 novembre à des violences urbaines inacceptables.



Dans le cadre d'une opération de rétablissement de la tranquillité publique, le commandant de police Gérald SEIN a été grièvement blessé hier soir.



Le ministre de l'Intérieur et la ministre des outre-mer tiennent à exprimer leur solidarité à ce fonctionnaire, à sa famille, et à ses collègues de travail.



Ils tiennent également à affirmer leur soutien à l'ensemble des services de sécurité mobilisés à La Réunion et sur tout le territoire national, et leur détermination à ce que partout, la sécurité des Français soit assurée."