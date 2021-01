A la Une . L'île de La Réunion à l'honneur dans Échappées belles

La Réunion sait accueillir les équipes de tournage. La preuve avec la venue, en fin d’année dernière, des réalisateurs et caméramen de d’une célèbre émission de France 5. Ils ont sillonné l’île à la recherche de belles échappées. Leurs images sont à découvrir le 23 janvier. Par Emilie Carassou - Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 à 18:33 | Lu 914 fois

L’émission « Echappées Belles » met à l’honneur l’île de La Réunion le samedi 23 janvier. Il faudra zapper sur la chaîne France 5 à 23H50 pour découvrir l’escapade de Jérôme Pitorin dans les rues et sentiers de l’île. L’animateur du célèbre programme TV était venu enregistrer les séquences de l’émission en novembre dernier.



Le programme, qui rassemble des millions de spectateurs chaque semaine, sera donc diffusé à une heure de grande écoute en métropole, en prime time comme on dit, à 20H50 (heure métropole).



C’est la troisième fois que l’émission pose ses bagages à La Réunion. Un voyage qui s’annonce riche en émotions et en aventures avec des prises de vue paradisiaque pour les amoureux de la nature et de nombreux sites naturels contemplés depuis la terre ferme mais aussi en survol d’hélicoptère. « Un moyen de voyager dans plusieurs univers réunis sur une seule île », promet la production de l’émission.



Après la folie des Vacances des Anges, cette émission de 90 minutes offrira un coup de projecteur moins sulfureux à notre destination et donner à coup sûr aux téléspectateurs des envies d’excursions.



Lors de son séjour, Jérôme Pitorin a eu droit à un programme d’observation de dauphins depuis le port de Saint-Gilles, a visité le cimetière marin et le marché forain en baie de Saint-Paul, a chaussé ses baskets pour une randonnée à Cilaos, a arpenté le village d'Hell-Bourg et a aussi suivi un atelier cuisine. Le menu complet sera à découvrir dans votre petit écran très prochainement.