La grande Une L'ile Maurice sous le choc : Décès d'une fillette de 13 ans, mariée et enceinte de 3 mois





Non pas pour le décès lui même, puisque les médecins ont exclu un crime. Mais parce que la justice mauricienne lui reproche d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure. Et la preuve de ces relations n'a pas été difficile à apporter : la fillette était enceinte de trois mois au moment de son décès !



