A la Une .. L’île Maurice s'apprête-t-elle à connaître sa crise requin ?

Après la mort d’un pêcheur attaqué par un requin fin décembre, les témoignages de présence de squales se multiplient à l’île Maurice. Un requin-tigre a été pêché hier à Grand-Gaube. Les regards se tournent vers la ferme marine de Mahébourg à Pointe-aux-Feuilles, suspecté d’attirer les requins. Par NP - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 10:44





Pour Tony Apollon, un pêcheur du sud-est de l’île interrogé sur Top TV, la présence de la ferme marine de Mahébourg n’est pas étrangère à cette augmentation de la présence des squales. D’autant plus qu’elle est située près d’une passe. Un avis partagé par l’océanographe Vassen Kauppaymuthodo qui affirme que ces fermes aquacoles ont un effet sur l’environnement marin.



Le scientifique estime qu’une étude doit être réalisée afin de connaître les espèces et le nombre de requins évoluant dans les eaux mauriciennes "de façon à voir s’il faut gérer cette situation avant qu’elle n’empire et ne devienne une série noire. Parce que cela peut avoir des conséquences catastrophiques pour notre industrie touristique."



Tony Apollon pense que la présence des requins va augmenter, comme le nombre de fois où ces derniers vont se retrouver coincés dans le lagon après la marée. Il ne s’agit pas de psychose, mais l’inquiétude grandit à l’île Maurice. Après la mort d’un pêcheur le 29 décembre dernier, un requin-tigre a été pêché hier à Grand-Gaube dans le nord-est de l’île. Depuis plusieurs jours, les médias multiplient les témoignages de pêcheurs ayant rencontré des squales.Pour Tony Apollon, un pêcheur du sud-est de l’île interrogé sur Top TV, la présence de la ferme marine de Mahébourg n’est pas étrangère à cette augmentation de la présence des squales. D’autant plus qu’elle est située près d’une passe. Un avis partagé par l’océanographe Vassen Kauppaymuthodo qui affirme que ces fermes aquacoles ont un effet sur l’environnement marin.Le scientifique estime qu’une étude doit être réalisée afin de connaître les espèces et le nombre de requins évoluant dans les eaux mauriciennes "de façon à voir s’il faut gérer cette situation avant qu’elle n’empire et ne devienne une série noire. Parce que cela peut avoir des conséquences catastrophiques pour notre industrie touristique."Tony Apollon pense que la présence des requins va augmenter, comme le nombre de fois où ces derniers vont se retrouver coincés dans le lagon après la marée.