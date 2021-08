L'île Maurice rend la vaccination obligatoire dans plusieurs secteurs d'activité

Le gouvernement mauricien avance petit à petit. Le ministre du Tourisme Steven Obeegadoo a annoncé lundi que la vaccination sera obligatoire dans 5 autres secteurs d’activités. La mesure entre en application le 15 septembre.



Le premier secteur englobe tous les commerces liés au tourisme et/ou enregistrés avec la Tourism Authority. À partir du 15 septembre. Cela inclus les restaurants, nights clubs, boites de nuit, pubs et casinos. Le personnel et les membres de la direction doivent être vaccinés.



Le second secteur comprend la force policière et les pompiers. Tous ceux vivant dans des dortoirs constituent le troisième secteur. Les salons esthétiques et de coiffure représentent le quatrième secteur. Enfin, tout ce qui a trait au sport et aux activités, c’est-à-dire les centres de jeunesse, les complexes sportifs et les gym constituent le dernier secteur. Rappelons que la vaccination est désormais obligatoire dans le secteur de l'Education, la Santé, auprès de la force policière, les pompiers, le personnel naviguant...



« Un succès exceptionnel »



Steven Obeegadoo a annoncé fièrement qu’à samedi, Maurice avait vacciné 60% de sa population et que les deux-tiers ont reçu une première dose d’un vaccin. En ce qui concerne la population adulte, il a affirmé que 84% des adultes sont vaccinés. « Un grand merci à la population mais aussi à tous les partenaires », a-t-il déclaré, tout en se félicitant que les Mauriciens ont coopéré après avoir compris le message des experts mondiaux.



Vaccination obligatoire pour voyager vers Rodrigues à partir du 1er octobre



Ainsi, les voyageurs mauriciens en partance pour Rodrigues devront être vaccinés et effectués un test PCR avant le départ. Jusqu’au 30 septembre, l'obligation vaccinale n'est pas obligatoire bien que la quatorzaine soit maintenue à Maurice avec un test PCR Jour1 et Jour7. Arrivés sur place, les voyageurs auront également droit à une surveillance durant une semaine.