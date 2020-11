zinfos-moris.com L'île Maurice prolonge sa période de quarantaine aux voyageurs jusqu'au 15 janvier 2021

Par E. Moris - Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 à 19:52 | Lu 91 fois





Aussi, le Premier ministre amendera le décret pris en vertu de l'article 3 (1)(a) de la Quarantine Act 2020 pour prolonger l'interdiction d'entrée des avions et des navires à Maurice jusqu'au 15 janvier 2021, à l'exception de ceux qui ont l’approbation du gouvernement.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... La période de quarantaine à Maurice sera prolongée jusqu’au 15 janvier 2021 en vertu de l'article 4 (1) de la Quarantine Act 2020 qui prolongera le régime obligatoire de la quarantaine selon les Quarantine (Covid-19) (Amendment No. 5) Regulations 2020.Aussi, le Premier ministre amendera le décret pris en vertu de l'article 3 (1)(a) de la Quarantine Act 2020 pour prolonger l'interdiction d'entrée des avions et des navires à Maurice jusqu'au 15 janvier 2021, à l'exception de ceux qui ont l’approbation du gouvernement.



Publicité Publicité