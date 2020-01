L'île Maurice prête à contester la souveraineté française sur Tromelin

d'1 Km2

Janvier 2009

A qui appartient l’île Tromelin ? A la France mais l’île Maurice entend les choses différemment. C’est devant la commission thonière de l’océan Indien que cette question a été remise sur le tapis fin décembre, révèle le site mauricien Defi Media.Tromelin c’est une îlemais représente surtout une zone marine exclusive de 280.000 km2 riche en ressources halieutiques et potentiellement en hydrocarbures."La République de Maurice rejette toute revendication de souveraineté de la France sur Tromelin ainsi que sur la zone économique exclusive de l’île. L’île Maurice ne reconnaît pas la validité de l’inclusion de l’île Tromelin dans la liste des Terres australes et antarctiques françaises. La République de Maurice revendique sa totale souveraineté sur Tromelin et sa zone marine", mentionne l’annexe du rapport de la dernière session de la Commission thonière de l’océan Indien en décembre dernier à Karachi, au Pakistan.Membre de cette commission thonière, la France n’a pas tardé à faire valoir sa position ferme sur la question de la souveraineté française. "La France déclare qu’elle ne reconnaît pas la déclaration de la République de Maurice. Les propos de l’île Maurice n’ont aucune valeur légale, car elle ignore le fait que Tromelin est un territoire français sur lequel la France a constamment exercé une totale souveraineté. Les réunions de la commission ne sont pas le lieu idéal pour des discussions de cette nature. Cependant, la France souligne qu’elle continuera le dialogue constructif avec Maurice sur la question", a affirmé le représentant de la France devant la commission thonière.La prochaine session de cette commission se déroulera en février.