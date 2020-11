zinfos-moris.com L'île Maurice n'est plus « Covid-safe ni Covid-free » avec deux cas testés positifs

Avec un premier cas d’infection locale à la COVID-19 confirmé le jeudi 12 novembre 2020, après six mois sans aucune transmission locale, l'île Maurice n'est plus « Covid-safe ni Covid-free » .



Première contamination locale depuis six mois avec un cas atypique qui interpelle



Il s’agit d’un homme de 29 ans contaminé par son père qui est revenu d’Australie le 24 octobre. L’état du jeune homme est jugé stable. Ce dernier a été contaminé par son père, lui âgé de 60 ans. Le sexagénaire a été testé positif, le mercredi 11 novembre, dans une clinique privée.



Il est rentré au pays à la suite d'un vol Australie-Dubaï-Maurice et a été testé positif dès son arrivée. Il a été immédiatement placé à l’hôpital ENT, à Vacoas et en est sorti le 2 novembre dernier à la suite de deux tests PCR négatifs, comme stipulé par le protocole en place.



« Ni Covid-safe ni Covid-free »



Aux yeux de Laurent Musango, « nous ne sommes ni safe ni free ». Lors de la conférence de presse hier mercredi, le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), à Maurice, a souligné qu’au début « on était ‘safe’ mais pas ‘free’ car il n’y avait pas de transmission de la maladie dans la communauté. On n’était non plus pas ‘free’ d’autant que nous recensons des cas importés liés à la Covid-19 entre autres ».



Selon Laurent Musango, l’OMS conseille de respecter quatre principes, à savoir : prévenir, isoler, tester et traiter.



A noter que Maurice a enregistré à ce jour 468 cas de Covid-19 dont 10 décès. 427 personnes ont été guéries de la maladie alors que le nombre de cas actifs est de 31. 1,354 personnes sont actuellement en quarantaine.







