A la Une . L’île Maurice maintient ses frontières fermées jusqu’au 31 août

Le gouvernement mauricien a décidé de fermer ses frontières jusqu’au 31 août. Le déconfinement "presque total" débutera à compter du 15 juin.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 13 Juin 2020 à 14:44 | Lu 862 fois

L’île soeur organise son déconfinement "presque total" à partir du 15 juin a annoncé le Premier ministre Pravind Jugnauth à la presse vendredi 12 juin. Les Mauriciens pourront retrouver l’accès aux plages et aux différents lieux publics à partir de ce jour relate nos confrères de zinfos-Moris.



L’autre nouvelle forte du jour est la décision du Conseil des ministres d’émettre un avis en vertu de l'article 4 (1) de la Quarantine Act 2020 pour la période de quarantaine qui sera en vigueur à compter du 12 juin au 31 août 2020.



Cette décision amènerait le Premier ministre à prendre un Order under section 3(1)(a) of the Quarantine Act 2020, pour interdire l'entrée des aéronefs et des navires à Maurice pendant cette période, sauf pour ceux approuvés par le chef du gouvernement.



