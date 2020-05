A la Une ... L'île Maurice glisse vers l’autoritarisme en votant deux projets de loi Par E. Moris - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 18:49 | Lu 420 fois





Depuis, le gouvernement s'échine à imposer le discours selon lequel toute guerre – même celle dirigée contre un virus – exige de restreindre temporairement certaines libertés. Mais au prétexte de lutter contre la propagation de la pandémie, c’est une dictature sanitaire qui risque de s’installer.



Tous condamnent sans réserves les Covid-19 et Quarantine Bills, qui se proposent d'amender une cinquantaine de lois. Le coup d’envoi des débats a eu lieu mercredi dernier. L’opposition a refusé de voter pour ces projets de loi, de par le manque de consultations et les dérives flagrantes qu’ils contiennent.



Si les textes assouplissent la loi en étendant des délais pour les loyers, d'autre la durcisse, et les travailleurs voient leurs droits réduits.



Ces mesures restrictives ont été votées alors que la population est confinée avec des intérêts et des considérations qui ne concernent pas immédiatement la santé mais l'économie.



