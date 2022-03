A la Une . L'île Maurice exige des touristes vaccinés un test et une assurance Covid-19 obligatoire à leur arrivée

Par E. Moris - Publié le Samedi 12 Mars 2022 à 06:03





Fouler le sol mauricien et profiter des vacances a un prix. Les touristes qui se rendent à Maurice doivent se tenir informés correctement avant d'entreprendre un séjour pour profiter des lagons et de la plage. Les voyageurs sont soumis à de nombreuses contraintes malgré un carnet vaccinal complet.Le test PCR avant l'embarquement n'est plus obligatoire mais un test sera exigé à votre arrivée. L'assurance Covid-19 est indispensable et les frais d'hospitalisation sont à votre charge.