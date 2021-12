zinfos-moris.com L'île Maurice enregistre toujours un très lourd bilan de Covid-19 : cinq décès en 24 heures et 348 au mois de novembre

Par E. Moris - Publié le Mardi 7 Décembre 2021 à 16:46

Des chiffres mais aussi un drame national. La République de Maurice n'a jamais connu autant de morts alors qu'il n'y a aucune guerre ou catastrophes naturelles.



Le ministre de la Santé, Kailash Jaguptal annone chaque mardi lors des séances parlementaires des chiffres "officiels" qui font froid dans le dos. C'est ainsi qu'on apprend avec effroi que le lundi 6 décembre, cinq patients sont morts, victimes du virus, et 348 en novembre. Persistant à entretenir le flou, les chiffres des services de Santé mauriciens sur les personnes vaccinées et ceux qui ne l’étaient pas, sont illisibles et ne collent pas.



