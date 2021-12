L'île Maurice enregistre ses deux premiers cas de variant Omicron

Lors de son point de presse ce vendredi 10 décembre, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal a annoncé que le pays a enregistré 95 décès en une semaine, et selon lui, c'est une baisse par rapport aux dernières semaines.



Parmi les patients décédés, 65 avaient plus de 60 ans. 47 personnes n’étaient pas vaccinées et 86 souffraient de comorbidités. Depuis mars 2021, la Covid-19 a fait 669 morts à Maurice.



Maurice enregistre ses deux premiers cas du variant Omicron. L'un d'eux est un passager d'un vol arrivé à Maurice le 27 novembre. Le second cas est une habitante de Tamarin qui a fait le test dans le privé.