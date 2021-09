A la Une . L'île Maurice enregistre onze décès du Covid-19 en 24 heures

Par E. Moris - Publié le Mercredi 22 Septembre 2021 à 08:50

Interrogé sur la publication d’un article de l’Africa Centres for Disease Control and Prevention où une « quatrième vague » était évoquée, Pravind Jugnauth, le chef du gouvernement a déclaré « Il n’y a pas d’autre vagues. Nous avons un certain nombre de personnes qui sont contaminées. On sait tous pourquoi. C’est principalement parce qu’il y a des gens qui ne respectent pas les mesures sanitaires en vigueur depuis un moment » . Simple comme bonjour ! Il a lancé un appel aux Mauriciens de respecter les gestes barrières.



