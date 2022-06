L'île Maurice enlève toutes les restrictions sanitaires à partir du 1er juillet

Finie la limite maximale concernant les rassemblements. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre dans un message à la nation ce mardi.



Il a déclaré que tous les rassemblements, publics ou privés, les mariages, les funérailles pourront désormais accueillir un nombre sans limite de personnes. Les plages seront désormais ouvertes au public. C'est-à-dire que les gens pourront pique-niquer. Les discothèques et les bars vont rouvrir leurs portes. Les courses hippiques ne se feront plus à huit clos.



C'est une mesure demandée par beaucoup. Le port du masque n'est plus obligatoire dans le pays. Il demeure recommandé. Cependant, il reste obligatoire dans certains endroits, notamment les transports publics, les hôpitaux, les centres de santé et les lieux fermés. Pour Pravind Jugnauth, le pays est prêt à entrer dans une nouvelle phase.