zinfos-moris.com L'île Maurice en deuil et pleure ses morts avec 348 victimes liées au Covid-19 pour le mois de novembre

Par E. Moris - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 17:48

Au Parlement ce mardi, le ministre de la Santé a révélé quelques chiffres sur la situation sanitaire liée au Covid.



Du 1er au 29 novembre 2011, Maurice a recensé un total de 1 686 décès. Pour la période correspondante l’année dernière, le nombre de décès était de 865. Toutefois, 348 décès ont été attribués au Covid-19. Parmi, 156 étaient totalement vaccinés, soit 16 à l’AstraZeneca, 44 au Covaxine, 8 au Johnson & Johnson et 88 au Sinopharm.



Il a aussi déclaré que le variant Omicron n’a pas encore été détecté sur sol mauricien. Lors d'un point de presse ce mardi 30 novembre, le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval a déploré une nouvelle fois le manque de transparence sur la situation sanitaire du pays mais aussi la manipulation des chiffres.



En effet, lors de la séance parlementaire, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal a annoncé 348 personnes décédées du Covid entre le 1er et le 29 novembre 2021. Xavier-Luc Duval, conteste ce chiffre et parle lui de « 900 personnes qui sont décédées en novembre ».



Pour le leader du PMSD, ce sont des chiffres « effrayants ». Pour lui, Maurice arrive en tête de liste en ce qui concerne le nombre de morts par nombre d’habitants. « En moyenne, il y a 30 décès par jour », déplore Xavier-Luc Duval



Il réclame par ailleurs du ministère une enquête pour comprendre comment autant de personnes meurent de Covid-19 alors qu’elles sont vaccinées. Concernant la présence du variant Omicron, selon lui, ce serait « extrêmement étonnant » que le variant n’ait pas été détecté dans l’île, contrairement à La Réunion.