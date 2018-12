zinfos-moris.com L'île Maurice au bord de l'asphyxie Si on suit la logique du gouvernement, il faudra bientôt expulser les mauriciens pour créer de l'espace pour les touristes. Après avoir eu la chouette idée de (re)dessiner toute l'île en créant des guettos pour riches retraités et milliardaires étrangers sous l'appellation très smart de " Smart cities" dit villes intelligentes. On se retrouve comme dans un dangereux jeu de Sim City, addictif et hors de contrôle.





Cocotiers, soleil et eau chaude, à quoi ressemble donc l’envers du décors ?



Entre les centres commerciaux fantômes qui champignonnent et dont les méchantes langues ou langues avisées disent qu'ils servent au blanchiment d'argent, les IRS, RES, PDS, IHS...L'île ne cesse de bétonner et perd ainsi tout son cachet.



Gaetan Siew et quelques compères assis dans de nombreux boards où on est grassement payés à réfléchir, ont (re)dessiné et gribouillé toute l'île à coups de crayons de couleur. L'idée folle est d'introduire des projets immobiliers qui se font à l'étranger pour les implanter à Maurice.



Retrouvez l'article complet sur le site de www.zinfos-moris.com L'île Maurice attire chaque année près d'1,5 million de visiteurs. Mais, comme dans tous les grands sites touristiques, cette affluence a des conséquences sur l'environnement. Et une partie de la population commence à protester.