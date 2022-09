Communiqué L’identitovigilance : "Pour être bien soigné, je dois être bien identifié"

Retard de prise en charge, attribution d’un diagnostic au mauvais patient, échange d’informations erronées… Encore trop de nombreux cas d’identifications inexactes surviennent, avec des conséquences parfois graves sur le parcours de soins des patients et leur état de santé. La bonne identification d’un patient est un facteur clé pour la qualité et la sécurité de ses soins. Par ARS Réunion - Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 à 14:57





Afin de sensibiliser la population, l’ARS La Réunion lance une campagne de communication à compter du 19 septembre : « Pour être bien soigné, je dois être bien identifié ». Objectif : rappeler l’importance pour tout patient de présenter sa pièce d’identité et sa carte vitale à chaque rendez-vous médical et de vérifier son identité sur tous les documents de santé le concernant.



L’identitovigilance, c’est quoi ?



Entre l’identité officielle de l’état civil, celle employée dans la vie de tous les jours et celle qui figure sur les documents d’Assurance maladie, il y a parfois des différences qui expliquent qu’un même patient puisse être identifié différemment par chacun des multiples acteurs de son parcours de santé. Faute d’appliquer des règles communes d’identification, il est impossible de garantir la qualité des informations médicales partagées sur le patient ni, par conséquent, la sécurité de sa prise en charge.



L’identitovigilance est un système de surveillance et de gestion des risques liés à l’identification des patients. Elle est requise pour tout échange de données de santé entre professionnels tout au long de la prise en charge de la personne.

Une erreur d’identité favorise le risque d’erreur médicale. Par conséquent, il est important pour l’usager de : présenter sa pièce d’identité et sa carte vitale à chaque rendez-vous de soins

à chaque rendez-vous de soins vérifier son identité sur tous les documents de santé qui lui sont remis

sur tous les documents de santé qui lui sont remis ne pas utiliser l’identité d’une autre personne

L’identitovigilance : un enjeu important à La Réunion



Depuis 2015, l’ARS La Réunion, avec le GCS TESIS et les professionnels de santé déploient une politique forte en matière d’identitovigilance.



Parmi les actions réalisées : Mise en place d’un Collège régional d’identitovigilance (CRIV) et d’une Cellule opérationnelle d’identitovigilance (CORIV)

(CRIV) et d’une Cellule opérationnelle d’identitovigilance (CORIV) Co-construction d’outils régionaux d’identitovigilance , permettant l’échange et le partage des données de santé, en prévenant les risques d’erreur de patient, au service des usagers et des professionnels de santé de La Réunion (charte des bonnes pratiques sur l’identification, charte de rapprochement pour identifier le patient, référentiel régional d’identités…)

, permettant l’échange et le partage des données de santé, en prévenant les risques d’erreur de patient, au service des usagers et des professionnels de santé de La Réunion (charte des bonnes pratiques sur l’identification, charte de rapprochement pour identifier le patient, référentiel régional d’identités…) 2017-2018 : alimentation du serveur régional d’identité par les établissements de santé, mise en place d’un accompagnement spécifique des établissements lors de leur raccordement au serveur régional d’identité (formation des professionnels, mise à disposition de supports de communication, évaluation et amélioration continue de la qualité des identités locales)

alimentation du serveur régional d’identité par les établissements de santé, mise en place d’un accompagnement spécifique des établissements lors de leur raccordement au serveur régional d’identité (formation des professionnels, mise à disposition de supports de communication, évaluation et amélioration continue de la qualité des identités locales) 2019-2020 : déploiement en région et mutualisation des expériences au national : alimentation du serveur régional d’identité par 9 établissements (hôpitaux, cliniques, centre de réadaptation, cabinets de radiologie), sensibilisation à l’identitovigilance de tous les acteurs de santé et du grand public (articles sur masante.re et le blog du GCS TESIS, newsletter pour le réseau régional d’identitovigilance, webinaires, flyers, affiches, …) participation active de La Réunion aux travaux nationaux sur l’Identifiant National de Santé (INS)

En 2021, cet élan s’est accompagné de l’utilisation obligatoire d’un identifiant unique pour chaque patient : l’identifiant national de santé (INS). Cette identité INS vise à ce que chaque usager soit identifié de la même façon, sur l’ensemble du territoire français et par l’ensemble des professionnels qui le prennent en charge.



La campagne de communication



L’ARS La Réunion lance une campagne de communication à partir du 19 septembre 2022.



Objectif : faire comprendre à chacun les objectifs et bénéfices à être clairement identifiés tout au long de son parcours de soins.



Les outils de la campagne : Des encarts dans la presse - télécharger

Une campagne digitale

L’identitovigilance : être bien identifié, comment faire ?