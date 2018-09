L'identité de l'évêque Gilbert Aubry usurpée sur Facebook

L'évêque Gilbert Aubry a vu son identité usurpée sur le réseau social Facebook. Il a immédiatement porté plainte ce vendredi, comme l'indique l'évêché dans un communiqué.



Il tient à mettre en garde les Réunionnais contre ces personnes de mauvaise foi qui n'hésitent pas à tromper les personnes les plus faibles. D'autant que ce n'est pas la première que l'on s'en prend à son identité. En 2016, le patron de l'église avait également été victime d'une tentative similaire, contre laquelle il avait déjà déposé plainte.



"Une personne inconnue a usurpé mon identité sur Facebook via Messenger à des fins d’arnaque, explique-t-il. Je demande aux utilisateurs des réseaux sociaux de refuser l’invitation de 'Mgr Gilbert AUBRY' et de ne pas se mettre en relation avec une soi-disant 'directrice chargée des finances' dont les coordonnées sont les suivantes: Email : marie.chantal.morandais@hotmail.com et Compte Facebook: https://web.facebook.com/chantalmarie.morandais", souligne Monseigneur Aubry.