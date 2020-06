Société L'identité de Jean-Hugues Ratenon usurpée à des fins d'arnaque

Le député Jean-Hugues Ratenon met en garde contre une arnaque utilisant son identité. Par Marine Abat - Publié le Lundi 8 Juin 2020 à 17:50 | Lu 132 fois

Le député Jean-Hugues Ratenon met en garde contre une arnaque utilisant son identité. "Des personnes malveillantes envoient des messages à des Réunionnais leur faisant miroiter des crédits à la consommation. Un public bien ciblé : celui des défavorisés", exprime-t-il ce lundi par voie de communiqué. "Ces personnes affirment que c’est le député Jean Hugues Ratenon qui règlera les frais de dossier qui s’élève à 500 euros. Je démens, bien évidemment, ces informations."



Le député explique avoir pu constater la véracité de ces messages. Une dame lui aurait montré les différents échanges qu’elle a eus avec l’expéditeur. "[Elle] m’a informé aussi qu’elle a déjà versé depuis novembre 2019 plus de 2000 euros à cette société de crédits fantôme. C’est honteux de profiter des difficultés financières de certaines personnes pour leur promettre de l’argent. C’est honteux d’utiliser mon identité et mon image", s'insurge Jean-Hugues Ratenon.



Il met en garde la population : "Quand vous recevez ce genre de promesse d’argent par mails, textos, ou Facebook : c’est automatiquement de l’arnaque. N’y répondez pas, ne payez rien et surtout ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires. Ces arnaqueurs utilisent toujours l’identité de personnalités publiques pour tenter de parvenir à leurs fins." Il invite tous ceux qui ont reçu ces offres mensongères à le lui faire savoir et à porter plainte immédiatement.



Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité