Courrier des lecteurs L'idée fait son chemin

Il avait été discuté de l'opportunité de porter à la connaissance du malade le coût de chacun des actes reçus dans un souci de pédagogie comptable et de moralisation, vis-à-vis de la Sécu... sauf que c'est déjà plus ou moins en détail sur les relevés de l'assurance maladie ou de la mutuelle. ..ce que l'on coûte à l'assurance maladie. Ainsi un cancer du poumon coûte en moyenne 20 000€/an..Dieu merci, malgré plus d'un demi siècle de tabagisme mon bilan tabagique établi ces jours-ci note aucune anomalie. Ouf! Je n'ai encore rien coûté à ma mutuelle qui fait dans le wash&go.. englobant la sécu et la partie complémentaire.



Dans les pays en voie de développement à l'exemple de Mada ce n'est pas à posteriori que vous prenez connaissance mais avant même la réalisation des soins. ..tout y est détaillé ! Et l'on attend que vous crachiez au bassinet pour débuter les soins. ..le temps que votre mal ou souffrance continue à évoluer , point de tunes point de soins ! Le labo et la clinique vont vous accueillir même de nuit pour votre colique néphrétique, déclarée en pleine nuit dans votre chambre d'hôtel. Ou à domicile, pas de souci, mais avant d'engager le moindre geste, et sortir la moindre seringue ou sonde, on vous prépare votre facture à payer cash." Carl JOSEPH Lu 85 fois





