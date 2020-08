La grande Une L'hypnothérapeute de St-Louis mis en examen pour viol et écroué

L'hypnothérapeute exerçant son activité à la Rivière Saint-Louis a été déféré ce jeudi au tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Un défèrement qui intervenait après deux jours de garde à vue. Le parquet avait ouvert une enquête suite à la plainte de quatre victimes. L'homme est soupçonné de viol ainsi que d'agression sexuelle sur des clientes. Par Prisca Bigot - Régis Labrousse - Publié le Jeudi 27 Août 2020 à 15:05 | Lu 1670 fois

Ce mardi 25 août, un hypnothérapeute et "maître praticien en hypnose humaniste" a été placé en garde à vue par les gendarmes de Saint-Louis. Le thérapeute est soupçonné, suite au dépôt de plainte de quatre femmes, de viols et d'agressions sexuelles, révélait Le Quotidien ce jeudi 27 août.



Après deux jours de garde à vue, le parquet a décidé de le déférer afin de le présenter devant un juge d'instruction. Ce jeudi en début d'après-midi, il vient d'être mis en examen pour viols, agressions sexuelles par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, agressions sexuelles sur personnes vulnérables ainsi que d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables.



Le juge des libertés et de la détention a décidé de le placer en détention provisoire.





Publicité Publicité