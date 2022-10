A la Une .. L'hymne au vivre-ensemble de La Réunion par Les Cabix

Le groupe humoristique Les Cabix a mis en ligne une nouvelle parodie musicale. Ils ont obtenu plus de 100.000 vues sur Facebook et plus d'un millier sur YouTube. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 12:20

Quelques années après "Mwaka Cot" basé sur "Mwaka Moon" de Kalash, c'est sur l'instru de "Tout doucement" de MIKL, que Les Cabix récidivent. "Toute Religion" raconte l'histoire d'un Malbar, un Chrétien et un Musulman qui lancent un "big up" à tous les cultes :





​