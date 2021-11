A la Une . L'hymne anti-No Nut November de Ton Cousin Kèbéééh et Madlips Nono

Les humoristes Ton Cousin Kèbéééh et Madlips Nono ont diffusé sur les réseaux sociaux une parodie du tube de MHD et Takiola. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 5 Novembre 2021 à 09:34

Le clip parodique a été vu 50.000 fois sur Facebook. Ton Cousin Kèbéééh et Madlips Nono se sont associés pour un projet unique où ils détournent la mélodie et les paroles de "Pololo", une chanson du petit prince de l'Afro-Trap, MHD et de Takiola.



Et les humoristes ont mis les moyens pour ce clip. Ils ont notamment sollicité les services du réalisateur de clips à succès, Tony Boyer. TITI LE Comik les a aussi rejoints pour la vidéo et apporte un soutien visuel qui souligne les paroles de leur version de "Pololo", intitulée "Cololo".



Ton Cousin Kèbéééh et Madlips Nono ont choisi de parler de la masturbation alors même que le monde entier entre dans le mois de novembre, celui-là même où un challenge international se déroule. Durant, le No Nut November, les hommes sont invités à ne pas se masturber et ne pas avoir de relation sexuelle.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur